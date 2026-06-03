مستشار وزير الخارجية هايك داربينيان قال إن البلدين يجريان "حوارا بناء"..

مسؤول أرميني: مستعدون لفتح الحدود والتطبيع الكامل مع تركيا مستشار وزير الخارجية هايك داربينيان قال إن البلدين يجريان "حوارا بناء"..

قارص/ الأناضول

قال مستشار وزير الخارجية الأرميني هايك داربينيان إن بلاده تجري مع تركيا "حوارا إيجابيا بنَّاء"، وإنها مستعدة لفتح الحدود بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، في "اجتماع رجال الأعمال الأتراك والأرمن" في ولاية قارص التركية.

وشدد داربينيان على أهمية اللقاء في أوساط الأعمال في البلدين وفهم فرص التعاون المشترك.

وأعرب عن سروره بإنهاء التحضيرات الخاصة ببدء التجارة المباشرة بين تركيا وأرمينيا في 11 مايو/ أيار الماضي.

وفي معرض حديثه عن عملية التطبيع، قال داربينيان إن بلاده مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا وفتح الحدود بين البلدين.

وأضاف أن فعاليات مثل اجتماع قارص ستسهم في استكمال عملية التطبيع بين أرمينيا وتركيا، وأردف: "من جانبنا نحن جاهزون للتطبيع الكامل".

وتواصل تركيا وأرمينيا بذل الجهود لتطبيع العلاقات بينهما، حيث عقد البلدان سلسلة اجتماعات ولقاءات لبحث خطوات التطبيع كان آخرها بالعاصمة الأرمينية يريفان في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ونهاية عام 2021، أعلنت تركيا تعيين سردار قليتش، ممثلا خاصا لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا التي عينت روبن روبينيان ممثلا خاصا لها في إطار عملية الحوار بين البلدين.