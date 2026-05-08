مسؤول أرميني: ثمة رغبة عامة داخل مجتمعنا لتطبيع العلاقات مع تركيا نائب وزير الخارجية فاهان كوستانيان قال للأناضول إن الهدف النهائي يتمثل بفتح الحدود مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية

يريفان / الأناضول

قال نائب وزير الخارجية الأرميني فاهان كوستانيان الجمعة، إن ثمة رغبة عامة داخل مجتمع بلاده لتطبيع العلاقات مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول على هامش منتدى "حوار يريفان 2026" الذي عُقد في العاصمة الأرمينية يريفان تحت شعار "العبور عبر العواصف".

وأوضح كوستانيان أن الهدف النهائي يتمثل في فتح الحدود مع تركيا بشكل كامل وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأضاف أن "الحوار النشط" بين البلدين ما زال مستمرا.

وأردف: "اتخذنا خطوات بالغة الأهمية في عملية التطبيع، فيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين يريفان وإسطنبول، وكذلك استئناف نقل البضائع بين البلدين".

وشدد على أن الأعمال الفنية المتعلقة بالبنية التحتية الحدودية ما زالت مستمرة.

وذكَّر بأن سياسات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تركز على إقامة علاقات حسن جوار مع الجيران.

وأكد أن عملية التطبيع مع تركيا تلقى أيضا صدى إيجابيا لدى الرأي العام الأرميني، وهي سياسة الحكومة الحالية.

جدير بالذكر أنه في 30 أبريل/نيسان الماضي أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز توقيع مذكرة تفاهم مع أرمينيا بشأن ترميم مشترك لجسر "آني" على الحدود بين البلدين، خلال مباحثاته مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.​​​​​​​

ومسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا مستمر منذ العام 2022، عندما أعلنت تركيا تعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليتش، ممثلا لها، فيما عينت أرمينيا نائب رئيس برلمانها روبن روبينيان، لنفس المنصب في إطار الحوار بين البلدين.