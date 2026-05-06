مسؤولة أوروبية: تركيا شريك محوري في أجندة الربط الإقليمي

بروكسل/ سيلين فالنتيه/ الأناضول

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويتشا، إن تركيا تُعد شريكا مهما بفضل موقعها الجيواستراتيجي عند ملتقى طرق بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.



وأشارت إلى أن تركيا تلعب دورا محوريا في أجندة الاتحاد الأوروبي للترابط الإقليمي التي تهدف إلى ربط جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

جاء ذلك في رد خطي منها على أسئلة الأناضول عقب زيارتها للعاصمة التركية أنقرة، الأربعاء.

وأوضحت سويتشا، التي تتولى هذا المنصب لأول مرة داخل المفوضية الأوروبية، أن تعيينها يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز شراكاته واعتماد نهج أكثر تركيزا على منطقة المتوسط والخليج.

وشددت على أن تعزيز الشراكة المتوسطية يمثل ضرورة استراتيجية لأوروبا.



ولفتت سويتشا، إلى أنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كلفتها بالعمل على أجندة تتمحور حول الإنسان، وتطوير شراكات قائمة على القيم المشتركة والحوار.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أطلق "ميثاق المتوسط" بهدف إنشاء "فضاء متوسطي مشترك" بين الاتحاد ودوله الأعضاء وشركائه في جنوب المتوسط، مع العمل على تعزيز العلاقات الثنائية عبر اتفاقيات استراتيجية وشاملة، إلى جانب التفاوض على شراكات استراتيجية مع دول الخليج.

وأكدت سويتشا، أن تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن بناء شراكة أقوى قائمة على الثقة يمثل مكسبا للطرفين في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

ولفتت إلى أن تركيا تؤدي دورا مهما في الشرق الأوسط، وأن التعاون معها ضروري لتعزيز الاستقرار في هذه المنطقة غير المستقرة.

وأوضحت سويتشا، إلى أن "ميثاق المتوسط" يوفر منصة مناسبة لتعزيز هذا التعاون.



وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنها ناقشت هذا الموضوع مع المسؤولين الأتراك خلال زيارتها.

وشددت على أن الموقع الجيواستراتيجي لتركيا يجعلها شريكا مهما في مجال الربط.



ولفت سويتشا، إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم خلال السنوات الماضية تعزيز روابط النقل والاتصال مع تركيا، بما في ذلك مشروع خط سكة حديد يربط إسطنبول بحدود الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن تركيا عززت دورها في الربط الإقليمي من خلال استثماراتها في عدة ممرات، من بينها "طريق التنمية" في العراق.

وبيّنت سويتشا، أن مفهوم "الربط" بالنسبة للمفوضية الأوروبية لا يقتصر على ممر واحد بل يشمل شبكة متكاملة.



وتابعت أن التحديات الحالية تبرز أهمية تعميق التعاون، وأن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز الشراكة مع تركيا عبر أطر قائمة مثل استراتيجية البحر الأسود، مع التركيز على الربط الآمن والمستدام.