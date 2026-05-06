مسؤولان باكستانيان: نتوقع جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل في إسلام أباد..

أنقرة / الأناضول

صرح مسؤولان باكستانيان أن إسلام أباد تتوقع استضافة جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل.

وفي تصريح للأناضول الأربعاء، أوضح المسؤولان (فضلا عدم الكشف عن هويتهما) أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى "اتفاق مبدئي" قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين المقررة في 14 و15 مايو/أيار الجاري.

وأضاف المصدران أن ترامب "يرغب بشدة" في توقيع اتفاق مع إيران قبل الزيارة إلى الصين.

وأفادا بأن نحو 80 إلى 85 بالمئة من القضايا العالقة بين الجانبين حلت، إلا أن الملف النووي لا يزال يمثل مأزقا رئيسيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن طهران قدمت عرضا جديدا إلى الحكومة الباكستانية الوسيطة بينها وبين واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق يمكن أن ينهي الحرب بينهما.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد إسرائيل، وأيضا تجاه ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.