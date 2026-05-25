مدّعية الجنائية الدولية: تلقيت ضغوطا إسرائيلية لوقف تحقيقات فلسطين

لاهاي / الأناضول

كشفت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين طلب منها وقف التحقيقات المتعلقة بفلسطين، مؤكدة تعرضها لتهديدات وضغوط شملت أفراد عائلتها.

وقالت بنسودا في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، الاثنين، إن إسرائيل سعت إلى وقف التحقيقات الخاصة بفلسطين، وأنها لم تشعر بدعم كافٍ من الدول الأعضاء في المحكمة في مواجهة الضغوط الإسرائيلية.

وأوضحت أن كوهين التقاها مرتين بمدينتي ميونيخ الألمانية ونيويورك الأمريكية، وطلب منها صراحة وقف التحقيق، معتبرة الطلب الإسرائيلي تدخلا مباشرا في عملها.

وأضافت أن الضغوط تصاعدت لاحقا لتشمل تهديدات غير مباشرة لعائلتها، مشيرةً أنه تم تتبع زوجها وجمع معلومات عنه بهدف التأثير عليها.

وقالت بنسودا إنها أبلغت السلطات الهولندية بالتهديدات الإسرائيلية، لكنها لم تحصل على حماية كافية.

وشددت على أن الجنائية الدولية يجب أن تواصل عملها رغم الضغوط، مؤكدة أن العدالة لا ينبغي أن تخضع لمصالح سياسية.

يذكر أن الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إثر ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.