خلال لقاء مع وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، قبيل انطلاق محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن..

مدير "الطاقة الذرية" يبحث في سويسرا الاتفاق الإيراني الأمريكي خلال لقاء مع وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، قبيل انطلاق محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن..

بورغنشتوك/ الأناضول

بحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، مع وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، الاتفاق الإيراني الأمريكي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع غروسي مع كاسيس، الأحد، قبيل انطلاق محادثات فنية مرتقبة بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق.

وقال غروسي في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه التقى كاسيس في بلدة بورغنشتوك السويسرية، حيث ستُعقد المحادثات.

وأوضح أنهما ناقشا آخر التطورات المتعلقة بإيران، وخارطة الطريق المستقبلية، ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أهمية توفير كل الإمكانات لإنجاح الدبلوماسية في هذه المرحلة الحساسة.

من جانبه، قال كاسيس في تدوينة عبر "إكس" أيضا، إن بلاده ما زالت تساهم في دعم الدبلوماسية والسلام والأمن في الشرق الأوسط.

والسبت، أعلنت باكستان، أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.