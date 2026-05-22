مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تعلن استقالتها من منصبها بررت قرارها بظروف تتعلق بالحالة الصحية لزوجها، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن معارضتها للهجمات ضد إيران

واشنطن/ الأناضول

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، الجمعة، استقالتها من منصبها، مبررة قرارها بظروف تتعلق بالحالة الصحية لزوجها، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن معارضتها للهجمات ضد إيران.

ونشرت غابارد، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، نص رسالة الاستقالة، التي قالت إنها قدمتها إلى رئيس البلاد دونالد ترامب.

وفي رسالتها، أعربت غابارد، عن شكرها لترامب، على المهمة التي أوكلت إليها.

وأشارت إلى رصد نوع نادر للغاية من سرطان العظام لدى زوجها مؤخرا.



وأضافت غابارد: "تنتظره تحديات كبيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتابعت: "في هذه المرحلة، يتعين عليّ مغادرة الخدمة العامة كي أتمكن من البقاء إلى جانبه وتقديم الدعم الكامل له خلال هذه المعركة".

وبعد دقائق من نشر غابارد رسالة استقالتها، كتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أن "تولسي غابارد، تغادر للأسف الإدارة اعتبارا من 30 يونيو/حزيران، بعد أن قامت بعمل رائع".

ونشر ترامب، صورة لرسالة الاستقالة، مشيرا إلى أن غابارد، التي شُخّص زوجها بسرطان العظام، ترغب عن حق في الوقوف إلى جانب زوجها خلال هذه المعركة الصعبة.

وأردف: "أنجزت تولسي، عملا مذهلا وسنفتقدها. وسيتولى آرون لوكاس، النائب الرئيسي المحترم للغاية لمدير الاستخبارات الوطنية، مهام مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة".

جدير بالذكر أن وسائل إعلام أمريكية، تحدثت عن معارضة غابارد، للهجمات الأمريكية ضد إيران، شأنها شأن مساعدها جو كينت، رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب السابق، المستقيل في مارس/ آذار الماضي.

كما تناولت تقارير إعلامية مزاعم تفيد بأن مسؤولين في البيت الأبيض استبعدوا غابارد من المناقشات العملياتية المتعلقة بفنزويلا، وأن ترامب لم يكن يثق بها بشكل كامل فيما يتعلق بعمليات التخطيط الحساسة.