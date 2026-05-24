مدته 60 يوما.. إعلام أمريكي يتحدث عن "اتفاق" بين واشنطن وطهران

أنقرة/ الأناضول

أورد إعلام أمريكي ادعاءات تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف مفاوضات تهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب موقع إكسيوس الإخباري نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، فإن الولايات المتحدة وإيران تعملان على مذكرة تفاهم مدتها 60 يوماً قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

وذكر المسؤولون أن مذكرة الاتفاق تنص على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة خلال فترة الـ60 يوماً، مع قيام إيران بإزالة الألغام التي زرعتها في المضيق والسماح بمرور السفن بحرية.

في المقابل، قال المسؤولون إن الولايات المتحدة ستقوم برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وستمنح بعض الاستثناءات من العقوبات بما يسمح لطهران ببيع النفط بحرية.

كما ادعى المسؤولون أن مشروع الاتفاق يتضمن أيضاً التزام إيران بعدم تطوير أي أسلحة نووية، وتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، وإجراء مفاوضات بشأن نقل أو تقليص مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب.

وبحسب ادعاء المسؤولين فإن إيران قدمت تعهدات شفهية للولايات المتحدة، عبر وسطاء، بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلي عن المواد النووية، فيما توافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة خلال 60 يوماً.

كما أفاد المسؤولون أن مسودة الاتفاق تتضمن إنهاء الهجمات المتبادلة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

