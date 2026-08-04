عقب العثور على اثنين من أصل 19 مهاجرا فقد الاتصال بهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة مايوركا..

مخاوف من غرق 17 مهاجرا بعد فقدان قاربهم قبالة سواحل إسبانيا عقب العثور على اثنين من أصل 19 مهاجرا فقد الاتصال بهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة مايوركا..

أوفيدو/ الأناضول



أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، الثلاثاء، بأن السلطات عثرت على اثنين من أصل 19 مهاجرا غير نظامي فقد الاتصال بهم أثناء محاولتهم الوصول على متن قارب إلى جزيرة مايوركا التابعة لجزر البليار الإسبانية، وسط مخاوف من غرق بقية الركاب.

وذكرت الوكالة أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على مهاجرين اثنين من شمال إفريقيا على قيد الحياة، بعد مرور 15 يوما على فقدان القارب لمساره بسبب التيارات البحرية.

ونقلت الوكالة عن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية والحرس المدني أن المهاجرين عُثر عليهما على بُعد نحو 12.7 ميلا بحريا من جزيرة مايوركا، وهما في حالة صحية متدهورة نتيجة الجفاف ونقص الغذاء، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأوضح الناجيان أن القارب كان يقل 19 شخصا، وأن 17 مهاجرا آخرين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم خلال الرحلة.

وأطلقت فرق الإنقاذ الإسبانية عملية بحث جوية باستخدام مروحية للعثور على المفقودين، كما جرى إخطار السفن الموجودة في المنطقة للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.