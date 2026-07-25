القناة "12" ربطت الخطوة بالتوتر الإقليمي واحتمال تدخل إسرائيل في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، دون إعلان رسمي من الشركتين بهذا الشأن..

مخاوف التصعيد تدفع شركتي طيران أوروبيتين لإلغاء رحلات إلى إسرائيل القناة "12" ربطت الخطوة بالتوتر الإقليمي واحتمال تدخل إسرائيل في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، دون إعلان رسمي من الشركتين بهذا الشأن..

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

ألغت شركتا طيران أوروبيتان، السبت، رحلات مقررة إلى إسرائيل ومنها بصورة مؤقتة، وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتكهنات بشأن احتمال تدخل تل أبيب فيها.

وقالت القناة "12" العبرية، مساء السبت، إن شركة الطيران الإيطالية "إيتا"، التابعة لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، ألغت رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى الثلاثاء المقبل.

وأضافت أن الخطوط الجوية النمساوية، التابعة للمجموعة ذاتها، ألغت عددا من رحلاتها المقررة إلى إسرائيل السبت.

ولم تورد القناة تفاصيل بشأن عدد الرحلات الملغاة أو مساراتها، كما لم تذكر موعدا لاستئناف رحلات الخطوط النمساوية.

وقالت القناة إن الخطوة قد تكون مرتبطة ببلوغ التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة متقدمة، واحتمال تدخل إسرائيل في المواجهة.

وأضافت: "يبدو أن بعض شركات الطيران الأوروبية لا تخاطر، وبدأت بالفعل إلغاء رحلات من إسرائيل وإليها".

لكن القناة أكدت أنه لا يوجد، حتى الآن، أي تغيير في التعليمات الإسرائيلية المتعلقة بحركة الطيران، وأن الرحلات الأخرى مستمرة كالمعتاد.

ولم يصدر إعلان رسمي من الشركتين يربط إلغاء الرحلات باحتمال تدخل إسرائيل في المواجهة بين واشنطن وطهران.

وتأتي عمليات الإلغاء في ظل تحذيرات متزايدة لشركات الطيران من المخاطر المرتبطة بالتحليق في بعض مناطق الشرق الأوسط، على خلفية استمرار المواجهات والتهديدات الصاروخية وإمكانية إغلاق مجالات جوية بصورة مفاجئة.

وأفادت القناة "12" بأن أكثر من 95 ألف مسافر استخدموا مطار بن غوريون، الخميس، في أعلى حركة يومية يسجلها المطار منذ الصيف الماضي، وفق قولها.

ويشهد المطار ضغطا تشغيليا خلال يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، اللذين يمثلان ذروة موسم السفر الصيفي.

وتصاعدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة، مع تنفيذ واشنطن هجمات على مواقع داخل إيران، ورد طهران باستهداف ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة.

وتتزايد في إسرائيل التصريحات والمؤشرات الرسمية والإعلامية بشأن الاستعداد لاحتمال اتساع نطاق المواجهة مع إيران، وسط رفع مستوى التأهب العسكري ومتابعة التطورات بين طهران وواشنطن.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مع إيران في يونيو/ حزيران الماضي، متهما طهران بعدم الالتزام به.

وجاء ذلك عقب تعرض ناقلات لهجمات في مضيق هرمز وتجدد الخلاف بشأن آلية تنظيم الملاحة في الممر البحري.

وتطالب واشنطن إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تصر طهران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها.