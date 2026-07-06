محكمة نمساوية تسجن ضابطين من النظام السوري المخلوع لإدانتهما بالتعذيب

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول



أصدرت محكمة نمساوية، حكما يقضي بسجن ضابطين سوريين سابقين في عهد النظام المخلوع، لمدة 8 سنوات لكل منهما، إثر إدانتهما بارتكاب جرائم تعذيب وانتهاكات ممنهجة بحق معتقلين داخل مراكز الاحتجاز.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الاثنين، بأن "المحكمة الإقليمية الجنائية في فيينا تقضي بسجن الضابطين السابقين في عهد النظام البائد خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة 8 سنوات لكل منهما".

وأشارت إلى أن القرار جاء "بعد إدانتهما بارتكاب جرائم تعذيب وانتهاكات بحق معتقلين في سوريا، مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة".

ويأتي هذا الحكم كجزء من سلسلة ملاحقات قانونية دولية تقودها منظمات حقوقية وناجون في عواصم أوروبية عدة، لمقاضاة أركان السلطة الأمنية السابقة بعد سقوط النظام المخلوع في ديسمبر 2024.

وتعكس الأحكام المتتالية إصرار المجتمع الدولي والإدارة السورية الجديدة على تفعيل مسارات المحاسبة القانونية، والتصدي لملفات الانتهاكات الجسيمة ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتوازي مع ترتيبات إعادة الإعمار وتصفية تركة العهد السابق قضائيا وسياسيا.