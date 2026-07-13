محكمة سودانية تصدر أحكاما غيابية بإعدام قائد الدعم السريع و 15 آخرين بعدما أدانتهم محكمة مكافحة الإرهاب في قضية قتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر والتمثيل بجثمانه..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أصدرت محكمة سودانية، الأحد، حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، و15 آخرين، لإدانتهم في واقعة مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر، وأحداث مدينة الجنينة، عاصمة الولاية.

وهذا أول حكم قضائي يصدر بحق قائد قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023.

وأصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة بورتسودان (شمال شرق)، حكماً غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت على قائد قوات الدعم السريع، ونائبه وشقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو، وآخرين بعد إدانتهم في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر.

وأدانت المحكمة المتهمين تحت مواد تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والحرب ضد الأشخاص والممتلكات وجرائم الإبادة.

واتهمت المحكمة حميدتي، بالمسؤولية عن تلك الجرائم تنفيذا وتخطيطا، ونائبه عبد الرحيم دقلو، بالتخطيط والمشاركة في الجرائم.

كما شملت قائمة المتهمين 14 آخرين، بينهم القوني حمدان القوني شقيق حميدتي، وعبدالرحمن جمعة، قائد قوات الدعم السريع بغرب دارفور، والزعيم القبلي في غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم.

وفي 14 يونيو/ حزيران 2023 قُتل والي غرب دارفور خميس أبكر، واتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بقتله والتمثيل بجثته، وهو ما نفته قوات الدعم السريع آنذاك.

واتهمت الحكومة السودانية ومنظمات دولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة في مدينة الجنينة وقتل مئات الأشخاص، وتشريد الآلاف من قبيلة المساليت في المدينة.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.