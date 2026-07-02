محكمة الاتحاد الأوروبي تؤيد غرامة على غوغل بقيمة 4.1 مليار يورو

إسطنبول/ خالد المجدوب/ الأناضول

أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، قرار المفوضية الأوروبية بفرض غرامة قياسية قدرها 4.1 مليار يورو (نحو 4.7 مليار دولار) على شركة غوغل الأمريكية، بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة مرتبطة بنظام التشغيل "أندرويد".

ورفضت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، الطعن الذي تقدمت به غوغل وشركتها الأم "ألفابت" ضد قرار المفوضية الأوروبية، مؤيدةً موقف هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة، في بيان، إن القضية تعود إلى قرار أصدرته المفوضية الأوروبية عام 2018، خلص إلى أن غوغل استغلت هيمنتها عبر نظام "أندرويد" لفرض قيود تعاقدية على مصنعي الهواتف الذكية ومشغلي شبكات الاتصالات، بما عزز هيمنة محرك البحث "غوغل" ومتصفح "كروم" وأضر بالمنافسة داخل السوق الأوروبية.

وأضافت أن هذه الممارسات حدّت من قدرة المنافسين على تطوير أو تسويق أنظمة تشغيل وخدمات بديلة، وهو ما يشكل انتهاكًا لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وتعد الغرامة، البالغة 4.1 مليار يورو، من أكبر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا في إطار قوانين مكافحة الاحتكار.

ويأتي الحكم ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، عبر قوانين المنافسة والأسواق الرقمية، بهدف الحد من هيمنتها وتعزيز المنافسة في السوق الأوروبية.

ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الشركات الأمريكية تهيمن على قطاعات واسعة من السوق الرقمية الأوروبية، لا سيما في مجالات محركات البحث وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية والحوسبة السحابية والإعلانات الرقمية، في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي العمل على تعزيز ما يصفه بـ"السيادة الرقمية" ودعم تطوير بدائل أوروبية في هذا القطاع.