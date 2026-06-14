محادثات أذربيجانية - أرمينية بشأن آفاق السلام

باكو/ الأناضول

عقد مستشار الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، اجتماعا مع أمين مجلس الأمن القومي الأرميني، أرمين غريغوريان، في مدينة "ديليجان" الأرمينية، لبحث آفاق السلام ومستقبل العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأذربيجانية (أذرتاج)، الأحد، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بأجندة السلام بين باكو ويريفان، حيث شددا على الأهمية البالغة لمواصلة الحوار الثنائي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع شهد تبادلا لوجهات النظر حول سبل تفعيل تدابير بناء الثقة بين منظمات المجتمع المدني في كلا البلدين.

واتفق حاجييف وغريغوريان على استمرار الاتصالات واللقاءات على مستوى فرق العمل، مع التأكيد على أن الاجتماع المقبل بين الطرفين سيُعقد في أذربيجان دون ذكر موعدا محددا له .

وفي أغسطس/ آب 2025، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إعلانا مشتركا عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، عُرف أيضا بأنه "خريطة طريق في سبيل السلام" بين البلدين.

