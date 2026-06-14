تواصل مجموعة الدول الثماني النامية، التي تأسست بمبادرة من تركيا وتضم ثماني دول إسلامية، ترسيخ مكانتها كمنظمة ذات طابع عالمي من خلال مبادئها ونطاقها الجغرافي الواسع.

مجموعة الدول الثماني النامية تكرّس مكانتها كمنظمة ذات طابع عالمي تواصل مجموعة الدول الثماني النامية، التي تأسست بمبادرة من تركيا وتضم ثماني دول إسلامية، ترسيخ مكانتها كمنظمة ذات طابع عالمي من خلال مبادئها ونطاقها الجغرافي الواسع.

أنقرة / الأناضول

- تهدف المجموعة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء، وتتبنى مبادئ "السلام بدلا من الحرب، والحوار بدلا من الصراع.

- يزيد الحجم الاقتصادي الإجمالي الحالي لدول المجموعة عن 5.1 تريليونات دولار.

- تضم المجموعة في عضويتها التأسيسية كلا من تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان.

- بفضل مبادئها واتساع نطاقها الجغرافي، تُعد المجموعة أقرب إلى كيان عالمي منها إلى منظمة إقليمية.

تواصل مجموعة الدول الثماني النامية، التي تأسست بمبادرة من تركيا وتضم ثماني دول إسلامية، ترسيخ مكانتها كمنظمة ذات طابع عالمي من خلال مبادئها ونطاقها الجغرافي الواسع.

وفي الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس المجموعة، رصد مراسل الأناضول، مسار نشأتها وأبرز المحطات المفصلية في تاريخها.

وتهدف المجموعة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء، وتتبنى مبادئ "السلام بدلا من الحرب، والحوار بدلا من الصراع، والتعاون بدلا من الاستغلال، والعدالة بدلا من ازدواجية المعايير، والمساواة بدلا من التمييز، والديمقراطية بدلا من القمع".

ووفقا للمعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية التركية، تأسست المجموعة بقرار اتُّخذ خلال قمة رؤساء الدول والحكومات التي عُقدت في إسطنبول بتاريخ 15 يونيو/حزيران 1997، وتضم دولا يتجاوز إجمالي عدد سكانها مليار نسمة.

ويزيد الحجم الاقتصادي الإجمالي الحالي لدول المجموعة على 5.1 تريليونات دولار، فيما تمثل صادراتها مجتمعةً نحو 7 بالمئة من حجم التجارة العالمية.

وتضم المجموعة في عضويتها التأسيسية كلا من تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان، ما يجعلها إطارا يجمع أبرز اقتصادات العالم الإسلامي.

وتركز أنشطة المجموعة على قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتجارة والنقل والصناعة والطاقة، إلى جانب الصحة والسياحة، فيما يجري توزيع مهام التنسيق بين هذه القطاعات على الدول الأعضاء.

وتتميز مجموعة الدول الثماني النامية بأن جميع أعضائها أعضاء أيضاً في منظمة التعاون الإسلامي، كما أن عضويتها مفتوحة أمام جميع الدول النامية.

وبفضل مبادئها واتساع نطاقها الجغرافي، تُعد المجموعة أقرب إلى كيان عالمي منها إلى منظمة إقليمية.

وتهدف المجموعة إلى تعزيز مكانة الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وزيادة مشاركتها في آليات صنع القرار الدولية، فضلا عن دعم تطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.

وخلال القمة الحادية عشرة للمجموعة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، تم قبول أذربيجان عضواً جديداً في المنظمة بإجماع الدول الأعضاء.

- قمم مجموعة الدول الثماني النامية

عقدت المنظمة أول قمة لها في إسطنبول عام 1997، ثم توالت القمم في دكا عام 1999، والقاهرة عام 2001، وطهران عام 2004، وبالي عام 2006، وكوالالمبور عام 2008، وأبوجا عام 2010، وإسلام آباد عام 2012، وإسطنبول عام 2017.

كما استضافت بنغلاديش القمة العاشرة عبر الإنترنت في أبريل/نيسان 2021 بسبب جائحة كورونا، فيما انعقدت القمة الحادية عشرة في القاهرة.

وتتواصل حاليا الاستعدادات لعقد القمة الثانية عشرة للمجموعة واجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتواصل المنظمة عقد اجتماعاتها على مستويات مختلفة تضم الوزراء والمفوضين وممثلي الدول الأعضاء.