مجلس النواب الأمريكي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران

نيويورك / الأناضول

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالحرب مع إيران.

وصادق المجلس على مشروع القرار الذي قدمه الحزب الديمقراطي وبدعم من أربعة نواب جمهوريين والرامي إلى الحد من صلاحيات إدارة ترامب المتعلقة بالحرب مع إيران.

وحظي مشروع القرار بموافقة 214 نائباً مقابل 208 أصوات معارضة، فيما انضم النواب الجمهوريون توماس ماسي، وبراين فيتزباتريك، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون إلى الديمقراطيين، مخالفين موقف حزبهم.

ويُنظر إلى قرار مجلس النواب باعتباره إدانة قوية لإدارة ترامب، إلا أنه حتى في حال إقراره من مجلس الشيوخ، فإنه لا يملك قوة قانونية تُلزم الحكومة الأمريكية بإنهاء الحرب، وفق مراقبين.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت لاحق اليوم، على مشروع قرار منفصل يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب مع إيران.

ومنذ نحو أسبوعين تشن الولايات المتحدة ضربات يومية على إيران، فيما ترد طهران بهجمات على سفن وقواعد ومنشآت عسكرية تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي تضمنته مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي، ونصت على وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وتطالب واشنطن بضمان "حرية الملاحة وعدم استهداف السفن في مضيق هرمز"، بينما تصر طهران على خضوع حركة السفن للتنسيق مع سلطاتها، ما أدى إلى تراجع حركة الناقلات وارتفاع المخاوف بشأن صادرات النفط والغاز من المنطقة.