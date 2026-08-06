قال المجلس، في بيان، إن الرائد هرئيل بيرنستوك (34 عامًا)، من سكان مستوطنة "نوكديم"، قُتل، الأربعاء، في لبنان، دون أن يورد مزيدًا من التفاصيل..

مجلس استيطاني يعلن مقتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان قال المجلس، في بيان، إن الرائد هرئيل بيرنستوك (34 عامًا)، من سكان مستوطنة "نوكديم"، قُتل، الأربعاء، في لبنان، دون أن يورد مزيدًا من التفاصيل..

إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول

أعلن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون"، شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مساء الأربعاء، مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد خلال عمليات في جنوب لبنان.

وقال المجلس، في بيان، إن الرائد هرئيل بيرنستوك (34 عامًا)، من سكان مستوطنة "نوكديم"، قُتل، الأربعاء، في لبنان، دون أن يورد مزيدًا من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت منصات إعلامية عبرية بمقتل عسكريين إسرائيليين من الكتيبة 28 احتياط التابعة للواء 35، وإصابة أربعة آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة إسرائيلية في منطقة مجدل زون جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الانفجار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوة، فيما جرى إجلاء أربعة عسكريين أصيبوا بجروح خطيرة إلى مستشفى "رمبام" بواسطة مروحيات عسكرية، دون أن يصدر الجيش الإسرائيلي حصيلة رسمية حتى الآن.

وحتى الساعة 21:45 (ت.غ)، لم يعلن الجيش الإسرائيلي تفاصيل الحادث، واكتفى بوصفه بأنه "خرق خطير" من جانب "حزب الله".

في المقابل، أسفرت غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، الأربعاء، عن مقتل مواطن لبناني وإصابة 12 آخرين في بلدة تبنين، فيما غادرت عائلات من بلدة المنصوري منازلها عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع انتهاء جلسات اليوم الثاني من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، ضمن جولة تستمر حتى الخميس برعاية الولايات المتحدة.

وتُجرى هذه المفاوضات رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية، وذلك بعد توقيع بيروت وتل أبيب، في 26 يونيو/حزيران الماضي، "صيغة الإطار"، التي تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، والتي أسفرت، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و333 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و250 آخرين.