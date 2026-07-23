يعيش زائر المتحف الرقمي في بلدية غازي عنتاب جنوبي تركيا رحلة تفاعلية تستعرض آلاف السنين من تاريخ المدينة

متحف رقمي.. الذكاء الاصطناعي يروي تاريخ غازي عنتاب التركية (تقرير) يعيش زائر المتحف الرقمي في بلدية غازي عنتاب جنوبي تركيا رحلة تفاعلية تستعرض آلاف السنين من تاريخ المدينة

غازي عنتاب/ أدسز غونباكان/ الأناضول

**مدير فرع المكتبات والمتاحف في بلدية غازي عنتاب مراد داغ للأناضول:

- الزائر يعيش تاريخ غازي عنتاب منذ بداياته وحتى العصر الحديث في بيئة تعتمد بالكامل على التقنيات الرقمية

- البنية التقنية للمتحف تتيح أيضًا تنظيم عروض خاصة في المناسبات المختلفة

- المتحف حظي بإقبال واسع منذ افتتاحه، حيث بلغ عدد زواره اليومي نحو ألف زائر

**الزائرة ألينا أورس:

- العرض الرقمي تجربة مميزة ولافتة ويجعل متابعة الأحداث التاريخية أكثر متعة وتأثيرًا

**مدرس اللغة الإنجليزية سنان أكشيت:

- المتاحف الرقمية من هذا النوع تنجح في جذب اهتمام الشباب بصورة أكبر مقارنة بأساليب العرض التقليدية

يقدم المتحف الرقمي الذي افتتحته بلدية غازي عنتاب جنوبي تركيا في يوليو/ تموز الجاري تجربة جديدة في عرض التاريخ، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة العرض البصري والسمعي الحديثة.

ويعيش زائر المتحف رحلة تفاعلية تستعرض آلاف السنين من تاريخ المدينة، في نموذج يجمع بين التراث والتكنولوجيا ويستهدف جذب الأجيال الشابة.

ويهدف المتحف إلى تقديم التاريخ بأسلوب أكثر قربًا من الجمهور، من خلال دمج التقنيات الرقمية بالمحتوى الثقافي، بما يسمح للزائر بالتفاعل مع الأحداث التاريخية والشعور وكأنه جزء منها.

** تفاصيل التجربة

وأُنشئ المتحف داخل حديقة "كامل أوجاق الوطنية" في غازي عنتاب، على مساحة تبلغ نحو 250 مترًا مربعًا، وصُمم خصيصًا ليحتضن عروضًا رقمية متطورة تنقل الزوار في رحلة زمنية تستعرض المراحل المختلفة التي مرت بها المدينة، بدءًا من العصور الأولى وصولًا إلى حاضرها.

وتعتمد التجربة على ثمانية أجهزة عرض عالية الدقة، إلى جانب نظام صوتي ثلاثي الأبعاد يحيط بالزائر من جميع الجهات، ليخلق بيئة غامرة تجعل الصور والأصوات تتكامل في سرد الأحداث التاريخية بصورة متسلسلة.

وخلال العرض، الذي يستمر نحو 12 دقيقة، يتابع الزوار تطور غازي عنتاب عبر الحقب التاريخية المختلفة، فيما تمنحهم المؤثرات البصرية والصوتية إحساسًا بالمشاركة المباشرة في الوقائع، وليس مجرد مشاهدتها من الخارج.

ولا يقتصر دور المتحف على تقديم الرواية التاريخية للمدينة، بل يهدف أيضًا إلى ربط التراث الثقافي بالتكنولوجيا الحديثة، حيث خُصصت بنيته التقنية لاستضافة عروض فنية وموضوعية متجددة، تُغيَّر بشكل دوري بما يتيح تقديم محتوى متنوع يناسب المناسبات المختلفة ويشجع الزوار على تكرار التجربة.

**تجربة تتجاوز المتحف التقليدي

وقال مدير فرع المكتبات والمتاحف في بلدية غازي عنتاب، مراد داغ، إن المتحف صُمم ليكون مركزًا للتجربة التفاعلية، وليس مجرد قاعة لعرض المواد التاريخية بالطريقة التقليدية.

وأوضح مراد داغ، في حديث للأناضول، أن الزائر يعيش تاريخ غازي عنتاب منذ بداياته وحتى العصر الحديث في بيئة تعتمد بالكامل على التقنيات الرقمية.

وأضاف: "بفضل ثمانية أنظمة عرض عالية الجودة والدقة، يشعر الزائر وكأنه داخل الحدث نفسه. فالعناصر البصرية والصوتية التي تحيط به من جميع الجهات تجعله يعيش تاريخ غازي عنتاب بطريقة مختلفة تمامًا عن أساليب العرض التقليدية".

وأشار داغ إلى أن البنية التقنية للمتحف تتيح أيضًا تنظيم عروض خاصة في المناسبات المختلفة، موضحًا أن القائمين عليه يخططون لتقديم أفلام ومواد تعليمية وتاريخية مصممة بصورة تجذب اهتمام الشباب وتعزز ارتباطهم بتاريخ مدينتهم.

وأكد أن استخدام المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي يأتي في إطار توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التراث الثقافي، مبينًا أن الهدف هو تقديم تجربة تعليمية تجمع بين الصورة والصوت والتفاعل، بما يساعد الزوار، ولا سيما الطلاب، على استيعاب المعلومات بطريقة أكثر متعة وفاعلية.

**إقبال متزايد منذ افتتاحه

ولفت داغ إلى أن المتحف حظي بإقبال واسع منذ افتتاحه، حيث بلغ عدد زواره اليومي نحو ألف زائر، وهو ما يعكس اهتمام الجمهور بهذا النوع من المتاحف التي تعتمد على الوسائط الرقمية في عرض التاريخ.

وأضاف أنه مع بدء العام الدراسي، سيستقبل المتحف مجموعات طلابية للمشاركة في عروض تعليمية وموضوعية أُعدت خصيصًا لتناسب مختلف المراحل العمرية، بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية وربط الطلاب بتاريخ مدينتهم من خلال وسائل تكنولوجية حديثة.

من جانبها، وصفت الزائرة ألينا أورس العرض الرقمي بأنه تجربة مميزة ولافتة، مؤكدة أن أسلوب تقديم المعلومات بهذه الطريقة يجعل متابعة الأحداث التاريخية أكثر متعة وتأثيرًا.

** التكنولوجيا لخدمة التاريخ

أما مدرس اللغة الإنجليزية سنان أكشيت، فرأى أن التكنولوجيا أصبحت أداة فعالة في تقديم التاريخ، مشيرًا إلى أن المتاحف الرقمية من هذا النوع تنجح في جذب اهتمام الشباب بصورة أكبر مقارنة بأساليب العرض التقليدية، كما تجعل المعلومات أكثر رسوخًا في أذهان الزوار بفضل اعتمادها على التفاعل بين الصورة والصوت والتقنيات الحديثة.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن المتحف الرقمي في غازي عنتاب يعكس توجهًا متزايدًا نحو توظيف التكنولوجيا في الحفاظ على التراث الثقافي وتقديمه بوسائل معاصرة، بما يتيح للزائر التعرف إلى تاريخ المدينة بأسلوب تفاعلي يجمع بين المعرفة والترفيه، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف الماضي من خلال أدوات المستقبل.