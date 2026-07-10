بواقع مليوني سيارة، فيما بلغت المبيعات خلال النصف الأول من العام 9.6 ملايين سيارة بارتفاع بنسبة 2 بالمئة..

مبيعات السيارات الكهربائية العالمية ترتفع بنسبة 7 بالمئة في يونيو بواقع مليوني سيارة، فيما بلغت المبيعات خلال النصف الأول من العام 9.6 ملايين سيارة بارتفاع بنسبة 2 بالمئة..

لندن / الأناضول

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى مليوني سيارة، فيما بلغت المبيعات خلال النصف الأول من العام 9.6 ملايين سيارة.

ونشرت شركة "بينتشمارك مينرال إنتليجنس" المتخصصة في تحليل البيانات ومقرها لندن، الجمعة، بيانات مبيعات السيارات الكهربائية لشهر يونيو.

ووفقا للبيانات، بيع مليونا سيارة كهربائية حول العالم خلال الشهر الماضي، بزيادة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع 11 بالمئة مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 ملايين سيارة.

وسجلت أوروبا خلال يونيو رقما قياسيا ببيع 530 ألف سيارة كهربائية، وهو ما يمثل زيادة 28 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، و31 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق في العالم، بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى مليون سيارة خلال يونيو.

ورغم ذلك، سجلت صادرات الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية رقما قياسيا جديدا خلال يونيو، بعدما بلغت 500 ألف سيارة.