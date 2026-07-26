المبعوث الخاص للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى السودان، ديرك سيقار قال إنه سيعمل على نقل الصورة الحقيقية للأوضاع الإنسانية بالبلاد إلى العالم

مبعوث دولي: مأساة الحرب بالسودان لم تجد الاهتمام المستحق المبعوث الخاص للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى السودان، ديرك سيقار قال إنه سيعمل على نقل الصورة الحقيقية للأوضاع الإنسانية بالبلاد إلى العالم

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعرب المبعوث الخاص للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للسودان، ديرك سيقار، الأحد، عن صدمته إزاء عدم إيلاء المجتمع الدولي مأساة الحرب في البلاد الاهتمام الذي تستحقه، رغم حجم المعاناة الإنسانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سيقار خلال زيارة أجراها إلى العاصمة الخرطوم، ونقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقالت الوكالة إن سيقار "عبّر عن صدمته من عدم منح المجتمع الدولي مأساة الحرب في السودان الاهتمام الذي تستحقه، رغم حجم المعاناة الإنسانية التي تعرض لها المدنيون".

وأوضح سيقار، وفقا للوكالة، أنه سيعمل على نقل الصورة الحقيقية للأوضاع الإنسانية في السودان إلى العالم، وتعزيز الدعم لجهود الاستجابة الإنسانية.

وأشار إلى أن ما شاهده في الخرطوم يعكس حجم التحديات الكبيرة التي واجهها السكان والعاملون في المجال الإنساني.

وأشاد سيقار بالعزيمة والإصرار الاستثنائيين للعاملين والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر السوداني، في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب.

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، أحمد الطيب سليمان، إن زيارة المبعوث تكتسب أهمية كبيرة، كونها تتيح له الوقوف ميدانياً على الأوضاع الإنسانية والجهود المبذولة رغم التحديات، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف سليمان أن الجمعية تعمل بالشراكة مع الاتحاد الدولي والشركاء على تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق خدماتها في الولايات المتأثرة بالحرب.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 على خلفية الخلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والتي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.