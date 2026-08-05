مباحثات تركية إسبانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

أنقرة / الأناضول

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إنه بحث مع وزير الاقتصاد والتجارة والشركات الإسباني كارلوس كويربو السياسات الأخيرة للاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها قانون تسريع الصناعة، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح بولاط، في منشور عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أن الجانبين اتفقا على عقد الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية - الإسبانية (JETCO) في مدريد خلال الخريف المقبل، بمشاركة واسعة من ممثلي قطاع الأعمال في البلدين.

وأضاف أن المباحثات تناولت تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتعزيز فاعليته، إلى جانب بحث مجالات التعاون، وعلى رأسها المشتريات العامة، باعتبارها من أبرز الفرص لتطوير الشراكة الاقتصادية.

وأشار بولاط إلى أن الجانبين قيّما كذلك سياسات الاتحاد الأوروبي الجديدة في مجالات التجارة والمنافسة والصناعة، مؤكدا أن اعتماد نهج يضم تركيا سيعزز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي والأمن الاقتصادي للقارة.

كما هنأ بولاط إسبانيا بمناسبة فوزها بكأس العالم 2026، وقدم تعازيه في ضحايا حرائق الغابات الأخيرة، مجددا تأكيد تضامن تركيا مع إسبانيا.

وأكد أن تركيا تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إسبانيا، رابع أكبر شريك تجاري لها داخل الاتحاد الأوروبي، من 20.5 مليار دولار سنويا إلى 25 مليار دولار على المدى المتوسط.