مباحثات تركية أوكرانية بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الدفاع التركي يشار غولر، مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، الخميس، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، وفقا لبيان نشرته الوزارة عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وأوضح البيان، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية.

كما نشرت الوزارة صورا عن اللقاء بين غولر وعمروف، في أنقرة.