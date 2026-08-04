مباحثات إيرانية باكستانية حول مستجدات الأوضاع في المنطقة في اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين..

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب تدوينة لوزارة الخارجية الباكستانية على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن دار دعا عراقجي، خلال الاتصال، إلى زيارة إسلام أباد.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر باكستانية للأناضول بأن رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق وجّه أيضاً دعوة إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يترأس الوفد الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لزيارة إسلام أباد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد صرح، الاثنين، بأن بلاده "ليست في حالة تفاوض مع الولايات المتحدة"، موضحاً أن المحادثات الجارية مع سلطنة عُمان تركز على ضمان العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، معتبراً أن هذه المحادثات تمثل "الفرصة الأخيرة لإيران" للتوصل إلى اتفاق جيد.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.