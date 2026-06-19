مباحثات إيرانية باكستانية حول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار..

طهران / الأناضول



تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وجهات النظر حول الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق منشور لوزير الخارجية الإيراني على تطبيق "تلغرام".



وأشار عراقجي خلال الاتصال، إلى مسؤولية الولايات المتحدة في إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، محذرا من العواقب المحتملة في حال انتهاك بنود مذكرة التفاهم.

من جانبه، أعرب إسحاق دار عن ترحيب بلاده بالمسار الدبلوماسي الجاري، وقال إنهم متفائلون بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

كما ناقش الجانبان أيضا القضايا الثنائية بين البلدين، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 يونيو/ حزيران الجاري التوصل إلى اتفاق من 14 بندا يُعرف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، ينص على وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الجانبين عبر المفاوضات.

ووقّع الاتفاق رقميا كل من الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي دونالد ترامب، ويتضمن بنودا تتعلق بإنهاء الحرب في عدة جبهات، بما فيها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.