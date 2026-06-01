مباحثات إيرانية-باكستانية بشأن مسار وقف النار بين طهران وواشنطن في اتصالين هاتفيين بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، ورئيس الأركان الباكستاني عاصم منير..

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، ورئيس الأركان الباكستاني عاصم منير، قضايا إقليمية ومسار وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وذكر عراقجي عبر حسابه في "تلغرام" أنه أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع إسحاق دار ومنير.

وأضاف أن مباحثاته تناولت مناقشة قضايا إقليمية راهنة، ومسار وقف إطلاق النار في المنطقة.

ولم يكشف عراقجي عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى هذه المباحثات.

يشار إلى أن باكستان تضطلع بدور الوساطة بين طهران وواشنطن لوقف الحرب بين الطرفين.

في وقت سابق الاثنين، ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية أن طهران علّقت، تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ضمن المفاوضات الجارية بين البلدين عبر الوسطاء، بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس عبر بيان مشترك، الاثنين، أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويأتي ذلك برغم تمديد الهدنة السارية منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، وعشية جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن برعاية أمريكية.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.