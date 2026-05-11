ماكرون: 23 مليار يورو للاستثمار في إفريقيا كلمة للرئيس الفرنسي بمنتدى الأعمال "إفريقيا إلى الأمام: الإلهام والربط" المنعقدة في نيروبي..

الرباط/ الأناضول

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن قمة "إفريقيا إلى الأمام" استطاعت جمع 23 مليار يورو للاستثمار في القارة.

جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال: "إفريقيا إلى الأمام: الإلهام والربط"، المنظم على هامش قمة "إفريقيا إلى الأمام"، التي انطلقت الاثنين في العاصمة الكينية نيروبي، وتستمر يومين، بمشاركة عدد من قادة دول القارة، وفق مراسل الأناضول.

وأوضح أن هذا المبلغ موزع على 14 مليار يورو من الشركات الفرنسية، والباقي من مستثمرين أفارقة.

كما لفت إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في إحداث أكثر من 250 ألف فرصة عمل في كل من فرنسا وإفريقيا.

ماكرون شدد على أن "مستقبل أوروبا وإفريقيا مترابط"، مضيفا أن القارة "تحتاج إلى الاستثمارات بدل المساعدات".

وتابع: "الكثير منا مجرد مستهلكين، وهو ما يدفعنا إلى الاستثمار لبناء الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا وإفريقيا، وعمل القارتين معا سيشكل دفعة قوية".

وشارك في منتدى الأعمال أكثر من 1500 من القادة والمسؤولين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، وتركز النقاش حول قضايا اقتصادية مثل النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة.