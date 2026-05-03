خلال اتصال هاتفي، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء المكلف..

ماكرون يهنئ الزيدي ويؤكد دعم فرنسا للشراكة مع العراق خلال اتصال هاتفي، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء المكلف..

ليث الجنيدي / الأناضول



هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة في بلاده، خلال اتصال هاتفي، أكد خلاله دعم فرنسا للشراكة مع العراق.

جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن مكتب الزيدي.

وذكر البيان أن ماكرون ناقش مع الزيدي "سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين الصديقين".

وأكد ماكرون على "دعم ومساندة فرنسا للعراق وتعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات".

وتم الاتفاق على "تبادل الزيارات الرسمية خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد العلاقات بين البلدين"، وفق البيان العراقي.

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب توافق تحالف "الإطار التنسيقي"، الكتلة النيابية الأكثر عددا، على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

ويُعد "الإطار التنسيقي" المظلة السياسية الجامعة للقوى الشيعية الرئيسية في العراق (باستثناء التيار الصدري)، وتأسس عقب انتخابات 2021 لضمان التوازن السياسي، ويضم ائتلافات وازنة يتصدرها "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، و"تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، و"قوى الدولة" برئاسة عمار الحكيم.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، يعد منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي ويشغله آميدي، بينما منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.