ماكرون يعلن دعمه جهود التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران الرئيس الفرنسي صرح بأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي الأحد..

أنقرة/ الأناضول

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه الكامل للجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأوضح ماكرون، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية الاثنين، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد.

وأضاف أنه رحّب بإصرار ترامب على مواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق مع إيران.



واعتبر أن الاتفاق المنشود يمثل "فرصة فريدة لتوفير إطار أمني جديد يشمل جميع الأطراف ويضمن استقرارا دائما في المنطقة".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه أبلغ ترامب استعداد بلاده لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق والمساهمة في تنفيذه في حال تحقق.

وأشار إلى استعداد فرنسا لتقديم إسهامات في تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى دعم الجوانب المتعلقة بالملف النووي ضمن أي اتفاق محتمل.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، بينما أعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي إغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وتقود باكستان وساطة في المفاوضات بين واشنطن وطهران، لإنهاء الحرب.