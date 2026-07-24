طائرات إطفاء من كرواتيا والبرتغال والتشيك وسلوفاكيا ستصل إلى فرنسا للمساعدة في إخماد الحرائق، وفق ماكرون

ماكرون يطلب مساعدة أوروبية لمواجهة حرائق فرنسا طائرات إطفاء من كرواتيا والبرتغال والتشيك وسلوفاكيا ستصل إلى فرنسا للمساعدة في إخماد الحرائق، وفق ماكرون

أنقرة/ الأناضول

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، للمساعدة في مكافحة الحرائق التي اجتاحت البلاد.



وقال ماكرون في تدوينة على منصة "إكس" الأمريكية، الجمعة، إن مكافحة الحرائق مستمرة، لا سيما في إقليم جيروند جنوب غربي البلاد.

ووجه ماكرون الشكر إلى فرق الإطفاء والعاملين الذين يشاركون في عمليات إخماد الحرائق.

وأضاف أنه طلب تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في مواجهة الحرائق التي امتدت خلال الأيام الأخيرة إلى آلاف الهكتارات.



وأعلن أن طائرتين من كرواتيا وطائرتين من البرتغال مخصصتين لإخماد الحرائق، إضافة إلى مروحيتين ستصلان من التشيك وسلوفاكيا، ستقدم الدعم لجهود مكافحة النيران.

وشكر إيمانويل ماكرون شركاء بلاده الأوروبيين على التضامن الذي أبدوه.

- احتراق أكثر من 50 ألف هكتار

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في تصريحات للصحفيين، أن مساحة الأراضي التي احترقت منذ بداية العام تجاوزت 50 ألف هكتار.

وأشار نونيز إلى أن هذا الرقم يعادل نحو 3 أضعاف المساحة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، كما قدم معلومات بشأن الحرائق المستمرة في جنوب غربي البلاد.

وأوضح الوزير أن الحريق المستمر منذ 3 أيام في مدينة ساوموس التابعة لإقليم جيروند أدى إلى احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار.

وأشار إلى أن "أكبر حريق في الموسم" ينتشر في منطقة يصعب الوصول إليها برا، ولم تتم السيطرة عليه بعد.

وأضاف أن الحريق الآخر قرب مدينة بيسكاروس في إقليم لاند، جنوب غربي البلاد، تسبب في احتراق 2500 هكتار.

ولفت إلى إجلاء 43 ألف شخص في المجمل، بينهم 23 ألفا في إقليم لاند و20 ألفا في إقليم جيروند.