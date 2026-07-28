في تدوينة له باللغة التركية على منصة شركة "إكس" الأمريكية..

ماكرون يشكر تركيا على إرسال طائرتي إطفاء إلى فرنسا في تدوينة له باللغة التركية على منصة شركة "إكس" الأمريكية..

أنقرة/ الأناضول

شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا على إرسالها طائرتي إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها بلاده.

جاء ذلك في تدوينة له باللغة التركية على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء.

وقال ماكرون في تدوينته: "شكرا تركيا"، وأرفق عبارة الشكر بعلم تركيا.

وكذلك قدمت المفوضية الأوروبية الشكر لتركيا على إرسالها طائرتي إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها إسبانيا.

وأعادت المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية عبر حسابها على "إكس" نشر تدوينة لوزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي بشأن إرسال الطائرتين.

وكتبت المديرية في تدوينتها باللغة التركية عبارة: "شكرا تركيا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي إرسال طائرتين للمشاركة في إخماد حرائق الغابات في فرنسا، استجابة لطلب دعم من باريس.

وقال يوماقلي في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية: "بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعد إرسال طائرتين لإخماد الحرائق إلى إسبانيا، خصصنا طائرتين أخريين لفرنسا بناء على طلبها".

والأحد، أرسلت تركيا طائرتين لإخماد الحرائق بهدف المشاركة في جهود مكافحة حرائق الغابات في إسبانيا.