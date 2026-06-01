ماكرون: تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا فخر لفرنسا الرئيس الفرنسي أدان أعمال العنف التي حصلت في البلاد بعد نهاية المباراة، خلال استقباله بقصر الإليزيه بعثة الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، تحقيق فريق باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا، بأنه "فخر عظيم للبلد بأكمله"، لكنه أدان أعمال العنف التي حصلت في البلاد بعد نهاية المباراة.

جاء ذلك خلال حفل استقبال رسمي أجراه ماكرون للاعبي الفريق الباريسي في قصر الإليزيه (الرئاسة)، حيث أدان أعمال العنف التي حصلت في فرنسا بعد نهائي السبت بالعاصمة المجرية بودابست، حيث تغلب باريس سان جيرمان على أرسنال الإنجليزي، وفق بث مباشر على صفحة الرئاسة الفرنسية بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال ماكرون: "سار باريس سان جيرمان على خطى منتخب فرنسا مع نجمتين، الآن أنتظر من منتخبنا أن يضيف لنا نجمة ثالثة على القميص"، في إشارة إلى المنتخب الفرنسي المشارك في مونديال 2026، الذي سيلتقي عناصره الثلاثاء، في كليرفونتين (المعهد الوطني المتميز لكرة القدم/ غرب باريس).

وتحدث ماكرون عن منتخب "الديوك" الذي سيبدأ من منتصف يونيو/حزيران، حملته نحو إحراز لقبه العالمي الثالث، قائلا: "لا يوجد أي فريق في العالم يملك هذا القدر من الموهبة وهذا الكم من الخبرة المتراكمة".

وتابع: "على أي حال، هذا المساء نحن فخورون جدا بفريق باريس سان جيرمان هذا، برئيسه، بمدربه، بكامل جهازه الفني، بقائده وبجميع لاعبيه، لقد حققوا ما كنا نعتقد أنه مستحيل. حققوه بالقلب وبالشغف، حققوه وجعلوا باريس وكل البلاد تهتز فرحا".

لكن الرئيس الفرنسي وصف أعمال العنف التي وقعت في باريس وفي مدن أخرى بعد فوز سان جيرمان على آرسنال بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي مساء السبت، بأنها "غير مقبولة".

وشدد ماكرون على أن ما حدث يعد "مشاهد عنف غير مقبولة".



وأضاف: "ليست كرة قدم، هذه ليست رياضة، هذا ليس ما نحب، لذلك، شكرا لشرطتنا ودركنا، سنكون صارمين بلا هوادة مع من تم توقيفهم، لا نريد أن نرى هذا مجددا، يجب أن ينتهي الشغب، لقد سئمنا".



ووصل اللاعبون المتوجون قبيل الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي إلى قصر الإليزيه، حيث التقوا الرئيس، بعدما مروا في وقت سابق بجماهيرهم في ساحة شامب دو مارس، ثم توجهوا بعد ذلك للاحتفال مع الجماهير في ملعب "حديقة الأمراء".

وخلال ليل السبت/ الأحد، شهدت العاصمة ومناطق أخرى من فرنسا اشتباكات عنيفة وتجاوزات عدة في أنحاء متفرقة من البلاد أسفرت عن توقيف 457 شخصا.

وأصيب نحو 219 شخصا، من بينهم 8 حالات خطيرة، فيما أصيب 57 عنصرا من الشرطة والدرك، من دون تسجيل أي إصابات خطيرة في صفوفهم.