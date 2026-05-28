ماكرون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مبررة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في باريس..

باريس/ الأناضول



قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، داعيا إلى وقفها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، عقب مباحثاتهما في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.



وقال ماكرون إن فرنسا وإندونيسيا تعملان بشكل حثيث من أجل استقرار وسيادة لبنان.

وأضاف أن البلدين يشاركان في قوات بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مؤكدا أن جنودا فرنسيين وإندونيسيين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم في هذه القوة.



وأشار ماكرون إلى أن البلدين يواصلان التعبئة من أجل السلام، لافتا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان تتم دون تمييز.

وشدد على أنه "لا يوجد أي مبرر يبرر هذه الهجمات"، واصفا الوضع بأنه "لا يُحتمل وغير مقبول".

وقال: "نكرر دعوتنا لوقف هذه الهجمات، وإعادة السلام، واستئناف المفاوضات، وبناء حل دائم".



ولفت إلى أن أكثر من 3 آلاف شخص قتلوا في لبنان ونزح نحو مليون شخص.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتجري تل أبيب وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

