مئات الآلاف يشاركون في مراسم تشييع علي خامنئي بطهران

[1/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[2/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[3/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[4/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[5/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[6/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[7/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[8/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[9/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[10/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[11/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[12/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[13/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[14/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[15/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[16/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[17/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[18/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[19/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[20/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[21/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[22/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[23/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[24/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[25/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[26/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[27/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[28/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[29/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[30/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.

[31/31] احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في مراسم تشييع وصلاة الجنازة على الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، الذين قتلوا في هجمات أمريكية-إسرائيلية.