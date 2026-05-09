يان كوم سبق أن تبرع بـ 6 ملايين دولار لمنظمة يمينية تروج للاستيطان اليهودي في حي سلوان بالقدس الشرقية، وفق "هآرتس"

مؤسس "واتساب" يتبرع بـ 200 مليون دولار لمستشفى إسرائيلي يان كوم سبق أن تبرع بـ 6 ملايين دولار لمنظمة يمينية تروج للاستيطان اليهودي في حي سلوان بالقدس الشرقية، وفق "هآرتس"

زين خليل / الأناضول

قدم يان كوم مؤسس تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" 200 مليون دولار لمستشفى إسرائيلي بالقدس، في تبرع هو الأكبر من نوعه بتاريخ إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، إن "يان كوم تبرع بمبلغ 200 مليون دولار (حوالي 580 مليون شيكل) لمركز شعاري تسيديك الطبي، ما يُتوقع أن يضاعف طاقة المستشفى في القدس ثلاث مرات".

ويعد هذا التبرع الأكبر في تاريخ نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي، وفق المصدر ذاته.

وبحسب الصحيفة: "سيتم توجيه الأموال نحو بناء مبنى متعدد الطوابق يتبع للمستشفى ويضم مساكن للموظفين".

وتابعت: "تقود هذه الخطوة مؤسسة عائلة كوم، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز الجهات المانحة للتبرعات المؤيدة لإسرائيل في العالم".

وبعد التبرع الجديد، سيتم تغيير اسم المؤسسة ليصبح "مركز كوم شعاري تسيديك الطبي" (KOUM SHAARE ZEDEK MEDICAL CENTER)، وفق "يديعوت أحرونوت".

وسبق أن تبرع كوم بمبلغ 6 ملايين دولار لمنظمة "إلعاد" اليمينية المؤيدة للاستيطان، وهي إحدى أكبر وأغنى المنظمات غير الربحية في إسرائيل، والتي تروج للاستيطان اليهودي في حي سلوان بالقدس الشرقية، وفق صحيفة "هآرتس".

وأوضحت أن كوم أحد أثرى الشخصيات في قطاع التكنولوجيا، وُلد بالعاصمة الأوكرانية كييف لأم يهودية، وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن المراهقة برفقة والدته. وبعد فترة من العيش على المساعدات الحكومية والعمل في شركة "ياهو" شارك في تأسيس "واتساب" مع برايان أكتون. فيما استحوذت فيسبوك على الشركة عام 2014 في صفقة قدرت قيمتها بنحو 19 مليار دولار.

وأشارت "هآرتس" إلى أن علاقات كوم بإسرائيل توطدت في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت مؤسسة عائلة كوم مانحا رئيسيا للمنظمات اليهودية والمؤيدة لإسرائيل.



وذكرت أنه بعد الحرب في أوكرانيا عام 2022، تبرع كوم بعشرات ملايين الدولارات للمنظمات اليهودية في أوروبا الشرقية. كما ساهم بنحو 140 مليون دولار لحوالي 70 منظمة يهودية، تراوح بين حركة "حباد"، التي تتبنى أيديولوجية صهيونية متطرفة، تدعم الاستيطان وتدعو لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وجماعات ناشطة في دعم إسرائيل في الولايات المتحدة.​​​​​​​​​​​​​​