ليتوانيا تثمن إسهام تركيا في أمن منطقة البلطيق

بروكسل/ الأناضول

رئيسة وزراء ليتوانيا للأناضول:

- تركيا حليف مهم داخل "ناتو"، وتتمتع بقدرات عسكرية قوية وموقع جغرافي استراتيجي

- أتوقع بأن تؤكد قمة أنقرة مجددا الوحدة العابرة للأطلسي، والالتزام القوي من جميع الحلفاء بالوفاء بتعهداتهم بموجب معاهدة واشنطن المبرمة عام 1949

قالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغا روغينيينه، إن بلادها تثمن تضامن تركيا وإسهامها في أمن منطقة البلطيق.

جاء ذلك في معرض إجابتها على أسئلة مراسل الأناضول، قبيل قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أنقرة المقررة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

ووصفت "روغينيينه" تركيا بأنها "حليف مهم" داخل "ناتو"، وتتمتع بقدرات عسكرية قوية وموقع جغرافي استراتيجي.

وأعربت عن توقعها بأن تؤكد قمة أنقرة مجددا الوحدة العابرة للأطلسي، والالتزام القوي من جميع الحلفاء بالوفاء بتعهداتهم بموجب معاهدة واشنطن المبرمة عام 1949.

وأضافت أن زيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير القدرات الدفاعية يكتسبان أهمية كبيرة من أجل موقف ردع ودفاع موثوق، لا سيما مع تزايد التهديدات الروسية منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.

وذكرت أن روسيا ما زالت تمثل التهديد الأكثر مباشرة على المدى الطويل للأمن اليورو ـ أطلسي.

ولفتت إلى أن حرب روسيا وأوكرانيا زادت تدهور البيئة الأمنية في أوروبا، بما يشمل الدول المجاورة.

وترى روغينيينه أن كل حليف داخل "ناتو"، سواء تعلق الأمر بالإنفاق الدفاعي أو بأهداف القدرات، يجب أن يفي بالتزاماته تجاه الحلف.

ومضت قائلة: ناتو بنية متكاملة يكون فيها كل حليف مهما. الحلفاء الأقوياء يعني ناتو قويا.



وشددت على أن تعزيز الصناعات الدفاعية في مقدمة أولويات الحلف خلال القمة المرتقبة في أنقرة.

واختتمت بالقول: من الضروري أن تعمل الدول الحليفة على زيادة قدراتها الإنتاجية، وتسريع وتيرة الابتكار، والحفاظ على التكاليف تحت السيطرة.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة التركية أنقرة قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.