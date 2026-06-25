ليبرمان: تمسك نتنياهو بالسلطة يجر إسرائيل إلى حرب أهلية رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اعتبر المحتجين "الحريديم" متمردين، واتهم الحكومة بدعمهم.

خالد يوسف / الأناضول

حذر رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، الخميس، من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجر إسرائيل إلى "حرب أهلية" بسبب تمسكه بالسلطة.

وقال ليبرمان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "حكومة بنيامين نتنياهو تجر إسرائيل إلى حرب أهلية من أجل التمسك بالسلطة لعدة أيام إضافية".

والأربعاء، شارك آلاف اليهود المتدينين (الحريديم) في قوافل سيارات انطلقت من 19 مدينة باتجاه السجن العسكري رقم 10 بمستوطنة "كفار يونا"، احتجاجا على اعتقال "حريديم" متهربين من الخدمة العسكرية.

ونشر ليبرمان، وزير الدفاع الأسبق، صورة لشرطي وسط حشد كبير من "الحريديم"، ويبدو وكأنه يتوسل إليهم كي يتركوه وشأنه.

وقال إن "المظاهر التي رأيناها أمس عار وطني.. شرطي يتوسل من أجل حياته أمام حشد متمرد هو نتيجة مباشرة للحكومة المتساهلة، التي تقدم الدعم للمتمردين وتُفكك سيادة القانون".

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، الذين يزيد عددهم على 10 ملايين نسمة، ويتمسكون بإعفائهم من الخدمة العسكرية، بدعوى التفرغ لدراسة التوراة.

لكن في يونيو/ حزيران 2024، قررت المحكمة العليا إلزام "الحريديم" بالخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

وتوصل نتنياهو الثلاثاء إلى تفاهمات مع قادة أحزاب حريدية، لتأجيل التصويت على حل الكنيست (البرلمان)، مقابل الدفع بقوانين يطالبون بها، أبرزها تشريع يقضي بإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد، وفقا لإعلام عبري.

وتقول المعارضة إن نتنياهو يسعى من خلال ذلك إلى تجنب انتخابات مبكرة قبل نهاية ولاية الكنيست الحالية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.