في عملية مشتركة مع فرنسا قبالة السواحل الجنوبية لبريطانيا..

لندن: اعترضنا سفينة لـ"أسطول الظل" الروسي حاولت عبور المانش في عملية مشتركة مع فرنسا قبالة السواحل الجنوبية لبريطانيا..

لندن/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، أن قوات بلاده اعترضت ناقلة نفط تابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل الروسي"، لدى محاولتها عبور بحر المانش.

وقال ستارمر في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه وبناء على تعليماته تم إيقاف ناقلة النفط المذكورة ومنع عبورها المانش.



وأوضح أن العملية بمثابة تحذير لروسيا ولجميع داعمي الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وفي التفاصيل، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه جرى إيقاف الناقلة قبالة السواحل الجنوبية لبريطانيا بمشاركة قوات كوماندوز تابعة للبحرية، وقوات من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إضافة إلى دعم جوي.

وأضافت أن العملية استهدفت ناقلة النفط "سمرتوس" التي ترفع علم الكاميرون واستمرت لمدة 6 ساعات.



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، أن السفينة ستظل محتجزة قبالة سواحل البلاد وسيتم إخضاعها للفحص.



وأفادت بأن العملية نفذت بتنسيق مشترك مع فرنسا.



وتتهم دول أوروبية روسيا باستخدام "أسطول ظل" يضم ناقلات نفط قديمة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا بالعام 2022، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي والعسكري والإنساني لكييف، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات المفروضة على موسكو تدريجياً.

وتستهدف حزم العقوبات، قطاعات الطاقة والمال والدفاع في روسيا، بغية الحد من قدرتها على مواصلة الحرب.