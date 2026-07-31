لم يسفر عن إصابات.. إطلاق نار يستهدف مسجدا في كندا والشرطة تحقق باعتباره جريمة كراهية محتملة

أنقرة / الأناضول

تعرض مسجد في مدينة وينيبيغ الكندية لهجوم مسلح أثناء وجود مصلين بداخله، ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وأفاد مركز الرحمة الإسلامي بالمدينة في بيان مساء الخميس، بأن شخصين أطلقا النار على المسجد مساء الأربعاء، مبينا أنه لم يسفر عن وقوع قتلى أو مصابين.

وأضاف البيان أن الشرطة باشرت تحقيقًا في الحادث باعتباره جريمة كراهية محتملة.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الهجوم، واصفًا إياه بأنه "عمل عنف معادٍ للإسلام ومروع، ولا مكان له في كندا".

وأعرب عن ارتياحه لعدم وقوع إصابات، مؤكدًا دعمه الكامل لأجهزة إنفاذ القانون لملاحقة المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.