وزارة الخارجية قالت إنه "تبين للمحققين أن الصحفية أدلت بسلسلة من التصريحات المعادية لإسرائيل"، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"..

لموقفها المؤيد لغزة.. إسرائيل تمنع دخول صحفية فرنسية وزارة الخارجية قالت إنه "تبين للمحققين أن الصحفية أدلت بسلسلة من التصريحات المعادية لإسرائيل"، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"..

القدس/ الأناضول

أعلنت إسرائيل، الخميس، منع دخول صحفية فرنسية إلى أراضيها وإعادتها إلى باريس بسبب انتقادها لتل أبيب.

وقال وزير الاتصالات عميحاي شيكلي في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "يسرني أن أعلن أن أليس فروسارد، الصحفية الفرنسية المؤيدة لحماس، والتي ترى ضرورة النظر إلى مجزرة 7 أكتوبر/ تشرين الأول في سياقها، تغادر مطار بن غوريون عائدةً إلى باريس".

ولم يصدر تعليق فوري من الصحفية الفرنسية عن إبعادها والتهم التي توجهها إسرائيل لها.

من جهته، نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: "وصلت فروسارد إلى إسرائيل صباح اليوم للعمل، لكن تم اعتراضها وإعادتها على متن رحلة جوية إلى فرنسا".

وأضافت الوزارة: "بمجرد وصولها إلى إسرائيل اليوم في مهمة عمل طويلة الأمد، تبين للمحققين أنها أدلت بسلسلة من التصريحات المعادية لإسرائيل، بما في ذلك تبريرها لمجزرة 7 أكتوبر، ووصفها لعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة بأنها "مجزرة"، واتهامها دولة إسرائيل بنظام الفصل العنصري".

وقال الموقع: "فروسارد صحفية فرنسية بارزة، أمضت السنوات الست الماضية في العيش والعمل في منطقتي القدس ورام الله (وسط الضفة). وهي تعمل مراسلةً لمحطات إذاعية وصحف، من بينها راديو فرنسا (RFI، وفرانس كولتور، ولو فيغارو، وتي في 5 موند، وميديا ​​بارت".

وأضاف: "أعربت السفارة الفرنسية في إسرائيل عن استيائها الشديد من هذا الإجراء".

وكانت إسرائيل أبعدت وحظرت دخول العديد من الصحفيين والنشطاء الأجانب خلال الأشهر الماضية بداعي انتقاد الممارسات الإسرائيلية.

ومشيرا إلى ناشطة أمريكية من أصل فلسطيني قررت إسرائيل منع دخولها، أضاف شيكلي: " وكما فعلت ليندا صرصور من قبلها، فقد أدركت هي الأخرى أن صبر دولة إسرائيل قد نفد تجاه مؤيدي حماس ومن يؤيدون فرض العقوبات والمقاطعة عليها".

