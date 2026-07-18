القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قالت إن هذه الهجمات "تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".

لليلة السابعة تواليا.. واشنطن تطلق موجة هجمات جديدة ضد إيران القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قالت إن هذه الهجمات "تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".

أنقرة/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجمعة، أنها أطلقت موجة جديدة من الهجمات ضد إيران.

وجاء في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الهجمات الجوية ضد إيران بدأت عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، وذلك لليلة السابعة على التوالي.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات "تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".



ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، مستخدمة طائرات وذخائر دقيقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.