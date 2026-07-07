كان في استقباله بالمطار وزير المالية التركي ومسؤولون آخرون

للمشاركة بقمة الناتو.. رئيس وزراء كندا يصل أنقرة كان في استقباله بالمطار وزير المالية التركي ومسؤولون آخرون

أنقرة / الأناضول

وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تنطلق اليوم وتستمر يومين.

وأفاد مراسل الأناضول أن الطائرة التي تقل كارني والوفد المرافق له هبطت في مطار أنقرة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الكندي بالمطار وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ومسؤولون آخرون.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004.

وتحظى قمة الناتو 36 في أنقرة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.