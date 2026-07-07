للمشاركة بقمة الناتو.. رئيس وزراء كندا يصل أنقرة

Zeynep Katre Oran, Mohammad Kara Maryam
07 يوليو 2026•تحديث: 07 يوليو 2026
أنقرة / الأناضول
وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تنطلق اليوم وتستمر يومين.
وأفاد مراسل الأناضول أن الطائرة التي تقل كارني والوفد المرافق له هبطت في مطار أنقرة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء الكندي بالمطار وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ومسؤولون آخرون.
وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004.
وتحظى قمة الناتو 36 في أنقرة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.