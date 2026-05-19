للمرة 88.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم الفساد القضاة وافقوا على تقصير مدة الجلسة "بسبب جدول أعمال نتنياهو الأمني والسياسي"..

القدس / الأناضول

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية بمدينة تل أبيب، للرد على تهم الفساد الموجهة له.

وهذه هي المرة 88 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة.

ويستمر استجواب نتنياهو في الملف 2000 بعد أن استكمل في الجلسات السابقة استجوابه في الملفين "1000" و"4000".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن القضاة "وافقوا على تقصير مدة الجلسة اليوم بسبب جدول أعمال نتنياهو الأمني والسياسي" دون تفاصيل إضافية.

ومنذ بداية محاكمته بالعام 2020، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقُدمت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.