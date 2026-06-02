للمرة الـ92.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة في قضايا فساد القضاة رفضوا طلبه تقصير مدة الجلسة، وفق "يديعوت أحرونوت"..

القدس/ الأناضول

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للمرة الـ92 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، وفق إعلام عبري.

ويستمر استجواب نتنياهو في الملف 2000، بعد أن استكمل في جلسات سابقة استجوابه في الملفين 1000 و4000.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "بدأت جلسة محاكمة نتنياهو، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة 14:30".

وأضافت: "في بداية الجلسة، طلب نتنياهو المغادرة في تمام الساعة 11:15 صباحا، إلا أن القضاة لم يستجيبوا" ما يعني أن الجلسة ستستكمل وفق المقرر.



ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقُدمت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

ومع استمرار محاكمته في هذه القضايا منذ العام 2020، يواصل نتنياهو إنكار التهم الموجهة إليه مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.