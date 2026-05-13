استجواب نتنياهو مستمر في "الملف 2000" الذي يتهم فيه بالتفاوض مع أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، وفق هيئة البث الإسرائيلية

للمرة الـ87.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم الفساد استجواب نتنياهو مستمر في "الملف 2000" الذي يتهم فيه بالتفاوض مع أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، وفق هيئة البث الإسرائيلية

القدس / الأناضول

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ87، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد رئيسية تعرف بـ"الملفات 1000 و2000 و4000"، وقد قُدمت لوائح الاتهام فيها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو مثل الأربعاء أمام المحكمة للمرة الـ87، مشيرة إلى استمرار استجوابه في "الملف 2000" بعد أن استكمل في الجلسات السابقة استجوابه في الملفين "1000 و4000".

ومنذ بداية محاكمته عام 2020، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.