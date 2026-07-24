بدء تطبيق القرار في مايو 2024 على خلفية تغطيتها لحرب الإبادة على قطاع غزة..

للمرة الـ14.. إسرائيل تمدد إغلاق مكتب "الجزيرة" بالقدس 90 يوما بدء تطبيق القرار في مايو 2024 على خلفية تغطيتها لحرب الإبادة على قطاع غزة..

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

مددت السلطات الإسرائيلية، الخميس، إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في مدينة القدس المحتلة، وحظر عملها لمدة 90 يوما إضافية، وذلك للمرة الرابعة عشرة على التوالي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن السلطات الإسرائيلية قررت تمديد إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في القدس وحظر أنشطتها لمدة 90 يوما إضافية، في خطوة هي الرابعة عشرة منذ بدء تطبيق القرار في مايو/ أيار 2024.

وبدأت إسرائيل منع القناة من العمل داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في مايو 2024، على خلفية تغطيتها لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فيما جرى تمديد القرار بصورة دورية منذ ذلك الحين.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، توسيع الإجراءات المفروضة على قناتي "الجزيرة" القطرية و"الميادين" اللبنانية.

وقال كرعي إن الإجراءات تشمل حجب موقعي القناتين الإلكترونيين ومنع بثهما عبر شاشات التلفزيون ومنصة "يوتيوب"، موضحا أن الخطوات تأتي استنادا إلى ما يعرف بـ"قانون الجزيرة" الذي أقرته إسرائيل.

وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل كذلك وقف خدمات البث، وإغلاق المكاتب، ومصادرة المعدات، وتعطيل المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسستين الإعلاميتين.

وكانت إسرائيل قد حظرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 عمل قناة "الميادين" اللبنانية داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما رافقها من قيود على عمل وسائل الإعلام والصحفيين في الأراضي الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إن الإجراءات المتخذة بحق القناتين تستند إلى اعتبارات أمنية، فيما ترفض مؤسسات إعلامية ومنظمات حقوقية تلك الإجراءات وتعتبرها استهدافا لحرية العمل الصحفي وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

وشنت إسرائيل على غزة حرب إبادة جماعية منذ أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، استمرت عامين وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.