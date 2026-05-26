للمرة الـ 90.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم الفساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية بمدينة تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة له، وهي المرة الـ 90 التي يمثل فيها أمام المحكمة.

ويستمر استجواب نتنياهو في الملف 2000 بعد أن استكمل في الجلسات السابقة استجوابه في الملفين 1000 و4000.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "استجابة لطلب نتنياهو سيتم تقليص مدة جلسات المحكمة اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء) بسبب ارتباطات أمنية وسياسية"، دون توضيح تلك الارتباطات.

ومساء الاثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو (76 عاماً) أجرى زيارة طبية، إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.

وزعم مكتب رئيس الوزراء، الاثنين، أن سبب وجوده بالمستشفى يعود لتلقيه "علاج أسنان"، لكن هذه الزيارة تأتي بعد أيام من كشف نتنياهو إصابته بسرطان البروستاتا قبل نحو عام ونصف وخضوعه للعلاج الإشعاعي.

ومنذ بداية محاكمته بالعام 2020، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقُدمت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في “الملف 4000” بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا بالعام 2020 وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.