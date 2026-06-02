كان روبيو قد تعرض قبلها بساعات لاحتجاج آخر في مجلس الشيوخ الأمريكي اعتراضا على إنهاء تمويل المساعدات الخارجية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية..

للمرة الثانية خلال يوم.. احتجاجات تلاحق روبيو داخل الكونغرس كان روبيو قد تعرض قبلها بساعات لاحتجاج آخر في مجلس الشيوخ الأمريكي اعتراضا على إنهاء تمويل المساعدات الخارجية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية..

واشنطن/الأناضول​​​​​​​

تعرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للاحتجاج بسبب الدعم المقدم لإسرائيل، وهي المرة الثانية التي يقاطع فيها خلال اليوم نفسه في الكونغرس الأمريكي.

جاء ذلك أثناء إدلاء روبيو بشهادته أمام لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي بشأن طلب الميزانية الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسنة المالية 2027.

وبعد وقت قصير من بدء روبيو كلمته الافتتاحية أمام اللجنة، دخل عدد من المحتجين إلى القاعة ونظموا وقفة احتجاجية.

وصرخ أحد المحتجين قائلا: "توقفوا عن دعم إسرائيل، فالفلسطينيون ما زالوا يتعرضون لإبادة جماعية، والآن ترتكب إسرائيل مجازر في لبنان أيضا".

وردد المحتجون شعارات مناهضة للتعاون الأمريكي مع إسرائيل، قبل أن يتم إخراجهم من القاعة.

وكان روبيو قد تعرض قبلها بساعات لاحتجاج آخر في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث احتج متظاهرون عليه في الممر المؤدي إلى القاعة التي كان سيلقي فيها كلمة، اعتراضا على إنهاء تمويل المساعدات الخارجية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).