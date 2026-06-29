جرى اللقاء بين رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإيرانية في البرلمان التركي، كايهان توركمان أوغل ورئيس غرفة التجارة الإيرانية صمد حسن زاده، والوفد المرافق له..

لقاء تركي إيراني لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح معابر حدودية جديدة جرى اللقاء بين رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإيرانية في البرلمان التركي، كايهان توركمان أوغل ورئيس غرفة التجارة الإيرانية صمد حسن زاده، والوفد المرافق له..

أنقرة/ الأناضول

التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإيرانية في البرلمان التركي، كايهان توركمان أوغلو، برئيس غرفة التجارة الإيرانية صمد حسن زاده، والوفد المرافق له، في العاصمة أنقرة.

وجرى اللقاء خلال مأدبة غداء أقيمت في مقر البرلمان التركي، بمشاركة أعضاء مجموعة الصداقة وسفير طهران لدى أنقرة محمد حسن حبيب الله زاده.

وفي كلمة له خلال اللقاء، أعرب توركمان أوغلو، نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية وان، عن سعادته باجتماع ممثلين عن بلدين جارين تربطهما علاقات تاريخية عريقة.

ورحب توركمان أوغلو بالاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة، قائلاً: "نؤمن بأن هذا الاتفاق سيفتح الطريق أمام السلام والاستقرار في منطقتنا، ولا سيما بالنسبة للبلدين، كما سيسهم في تحقيق انفراج اقتصادي كبير لإيران".

وأكد عزم بلاده على بذل كافة الجهود لإعادة تنشيط العلاقات التركية الإيرانية وتجاوز حالة الركود التي خلفتها ظروف الحرب في المنطقة، لافتاً إلى أن المعابر الحدودية الثلاثة بين البلدين لم تُغلق مطلقاً خلال تلك الفترة.

وكشف النائب التركي عن استمرار العمل من أجل افتتاح معبر حدودي رابع بين تركيا وإيران لتعزيز حركة التجارة وتنقل الأفراد.

من جانبه، أعرب رئيس غرفة التجارة الإيرانية صمد حسن زاده عن شكره لتركيا على الدعم والمواقف التي قدمتها لبلاده.

وأكد حسن زاده رغبة طهران في تطوير التعاون الاقتصادي مع أنقرة، مضيفاً: "لقد اكتسبت إيران قدرات كبيرة رغم العقوبات المفروضة عليها منذ فترة طويلة، وأحرزت تقدماً ملحوظاً في مجالات الزراعة والطب والمصافي والهندسة والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية".

وأشار إلى أن تركيا حققت بدورها قفزات نوعية في هذه المجالات، مشدداً على إمكانية تحقيق تعاون استثماري وتنموي واسع بين البلدين عبر الاستفادة المتبادلة من هذه القدرات.