لتمويل حروبه.. جيش إسرائيل يطلب رفع ميزانيته إلى 62.8 مليار دولار نتنياهو يعقد اجتماعا الاثنين لبحث طلب الجيش زيادة ميزانيته لعام 2026 إلى مستوى قياسي

القدس / الأناضول

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته للعام 2026 إلى مستوى قياسي يبلغ 62.8 مليار دولار.

الصحيفة لفتت إلى أنه قبل نحو شهر ونصف زادت ميزانية الدفاع بشكل عاجل بنحو 32 مليار شيكل (10.7 مليارات دولار) لتصل إلى حوالي 144 مليار شيكل (48 مليار دولار) في خضم الحرب الثانية مع إيران.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، بعد أخرى شنتها تل أبيب في يونيو/ حزيران 2025 ودعمتها واشنطن بغارات جوية.

وأضافت الصحيفة أن الجيش ووزارة الدفاع يطلبان زيادة الميزانية بمقدار 40 مليار شيكل إضافية (13.3 مليار دولار).

وأرجعت الطلب إلى "استمرار العمليات العسكرية المكثفة، والنشاط في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، وضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية تحسبا لتجدد الحرب مع إيران، وزيادة انتشار القوات في الضفة الغربية".

وأفادت بأنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا الاثنين لبحث طلب زيادة ميزانية الجيش مع ممثلين عن وزارة المالية ومجلس الأمن القومي والجيش ووزارة الدفاع.

ونتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية بداية من عام 2023.

وأكملت الصحيفة أنه في حال الموافقة على الطلب بالكامل، ستصل ميزانية الدفاع لعام 2026 إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 184 مليار شيكل (61.3 مليار دولار).

ولم توضح سبب الفارق بين هذا الرقم (61.3 مليار دولار) و62.8 مليار دولار الذي عنونت به تقريرها.

ومن المتوقع أن تعارض وزارة المالية، خلال اجتماعها مع نتنياهو، طلب الجيش ووزارة الدفاع، وتُصرّ على ضرورة إدارة الإنفاق بمسؤولية في إطار الميزانية المحدد لهما، وفقا للصحيفة.

