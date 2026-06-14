إضافة إلى 67 جريحا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11699 منذ 2 مارس الماضي

لبنان.. 27 قتيلا بـ24 ساعة ترفع ضحايا عدوان إسرائيل لـ3783 قتيلا إضافة إلى 67 جريحا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11699 منذ 2 مارس الماضي

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و783 قتيلا و11 ألفا و699 جريحا، إثر تسجيل 27 قتيلا و67 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، في بيان، إنها "أحصت 27 شهيداً في آخر ساعة لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي إلى 3783 شهيداً".

وأضافت أن "عدد الجرحى ارتفع إلى 11 ألفاً و699 جريحاً".

وبذلك، تكون الوزارة سجلت 27 قتيلا و67 جريحا خلال آخر 24 ساعة، مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها السبت، وبلغت "3756 شهيدا و11632 جريحا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان 2026، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات عن الحدود، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.